Roli ve filmu věhlasného italského režiséra nejspíš nezíská. Hana Vagnerová má ale štěstí v lásce

Hana Vagnerová už skoro půl roku radní s mužem od filmu. Super.cz

„Mám radost, že jsem dosáhla v italštině úrovně C1. Už můžu konverzovat v podstatě na jakékoli téma,“ pochlubila se Super.cz herečka.

V Itálii se jí také podařilo dostat se až do užšího castingového kola na film věhlasného režiséra Paola Sorrentina. „Byla bych ráda, kdyby to vyšlo. Spíš to vnímám jako hezkou příležitost to absolvovat. V dnešní době si o to víc uvědomuji, jak je hezké tyto věci zažívat,“ říká Hanka.

Příležitost nejspíš neproměnila v roli, ale ani tak nezoufá. „Jelikož to proběhlo už před měsícem, tak už to asi hraje někdo jiný. Ale jsem ráda, že jsem se z obrovského množství uchazečů dostala do úzké skupiny.“

Do Itálie ji to táhne opravdu kvůli práci, přátelům a její agentce. Spekulace, že tam jezdí za nějakým italským přítelem, nejsou podle našich informací pravdivé. Herečka je podle našeho dobře informovaného zdroje zamilovaná do jistého pohledného Francouze, který žije v Česku. Proto o její kouzelný úsměv v Česku nejspíš hned tak nepřijdeme. ■