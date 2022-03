Schneiderová pomáhá Ukrajincům a tím i sama sobě: Nejhorší je stát na místě a být paralyzovaný

Jitka Schneiderová pomáhá Ukrajině. Super.cz

„Pojala jsem to tak, že si uděláme radost, že tady můžeme být. Čekali jsme na ten večer dlouho, byl několikrát odložený. Přišla jsem si udělat malou radost, abychom zase všichni mohli dál pomáhat a měli na to myšlenky a sílu,“ řekla Super.cz Schneiderová na akci, která byla pořádaná na podporu mladých umělců.

Jitka válkou postiženým Ukrajincům pomáhá, jak jen může. „Odevzdala jsem oblečení, pomohla jsem zařídit nějaké věci pro Dana Krejčíka (Jitčin kolega z Divadla Na Fidlovačce, pozn. red.), který potřeboval něco konkrétního, posílám peníze, bavím se s lidmi, kteří mají doma uprchlé ženy s dětmi. Myslím si, že je hrozně fajn nabídnout pomocnou ruku nějaké konkrétní mamince, která uprchla s dítětem a která to potřebuje,“ popisuje aktivity posledních dní herečka.

Schneiderová navštívila Daniela Krejčíka přímo na zámku v Osečanech, kde s partnerem Matějem Stropnickým ubytovali několik běženců. „Potkala jsem tam i dalšího kolegu Vaška Vašáka, který tam byl se svou rodinou. Bylo to náhodné setkání. Bylo hezké se tam s nimi potkat, protože spolu zkoušíme. Bylo to milé, a zároveň smutné,“ krčí rameny Jitka.

Podpořit druhé pomáhá i jí samotné. „Nejhorší je stát na místě, nic nevědět a být paralyzovaný. Když člověk může něco dělat, tak se mu uleví. Nám se samozřejmě nic zlého neděje, jen je to velmi blízko a zažili jsme to v minulosti. Ostatně války se dějí i dnes. Nás se to teď dotýká, protože se to děje tak blízko,“ říká Jitka Schneiderová. ■