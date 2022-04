Nevěřili byste, co pomáhá Schneiderové dostat se do divadelních rolí. Často si tím hodně komplikuje život

Jitka Schneiderová Super.cz

Stejně jako většině herců, i Jitce Schneiderové (49) velmi pomáhá kostým, aby se dostala do role. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček má ještě jeden osobní trik.

„Dopřávám si vůně. Typické vůně, které mi tu roli charakterizují,“ prozradila Super.cz herečka na večírku známého italského šperkařského domu, kterému v Česku propůjčila svou tvář.

Schneiderová má pro každou ze svých divadelních postav určený konkrétní parfém. „Je to taková moje pomocná věc, taková mnemotechnická pomůcka. Někdy si to sama komplikuji, protože potřebuji konkrétní vůni, aby to ve mě evokovalo správné emoce,“ prozradila nám Jitka Schneiderová po premiéře krátkého filmu Serpentine z dílny režisérky Evy Doležalové. ■