Muzikant Karel Vágner brzy oslaví životní jubileum: Má 6 dětí, 7 vnoučat a jedno velké přání

Karel Vágner Super.cz

„Myslím si, že budou žít tady, protože mají krásné místo na Katlově, což je obrovské nádherné jezero u Kutné Hory. Dělají tam společně školičky pro mladé rybáře a strašně je to baví,“ svěřil Super.cz Karel Vágner, který byl hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Na svých šest dětí je velmi pyšný. Jakub má za rybaření několik světových rekordů, spolupracuje se světoznámými dokumentárními stanicemi. Jeho otec si ho ale předně váží za to, co udělal pro mládež. „Tuhle jsem přišel na to, v čem je jeho největší přínos. On tisíce dětí vrátil od těch přiblblých počítačových her zpátky do přírody, a to si myslím, že je velká zásluha,“ říká hrdě.

Co by si přál populární muzikant ke svým osmdesátinám? „Mám jedno velké přání. Ať se zažehná to, co zažehlo na Ukrajině, ať proboha není válka, a potom, ať jsou lidi, které mám okolo sebe a které mám rád, zdraví. To nejsou malá přání, to jsou velká přání,“ dodává Karel Vágner. ■