Tom Hanks se přimotal ke svatbě dvou žen a marně hledal ženicha: Takhle reagoval na svůj omyl

Tom Hanks Profimedia.cz

„Můžeme se spolu vyfotit. Nevěsta a ženich, jestli tu je?“ ptá se herec ve videu, o které se podělili svatebčané a kolovalo internetem.

Vzápětí si ale uvědomil svůj omyl. „Aha, no to mě podržte!“ pobavil přítomné svou reakcí. Nevěsty Diciembre a Tashiu Farries pak vzal kolem ramen a ochotně s nimi zapózoval.

Ty herci později vzdaly hold za to, že ho homosexuální sňatek nerozhodil. I v 21. století totiž bohužel narážejí na homofobní předsudky.

Hanks oslovil přítomné po obřadu. „Sledoval jsem to zpovzdálí a byl to jeden z nejkrásnějších obřadů, jaké jsme kdy viděl,“ sdělil páru dojatě, jak popsaly už v několika rozhovorech.

Pak jim dal pár rad do manželství včetně toho, aby „nikdy nenechaly lásku vyhasnout“. Dámy z toho byly pochopitelně paf.

Rady může Hanks směle rozdávat, sám je totiž od roku 1988 šťastně ženatý s herečkou Ritou Wilson.

„Naše svatba už tak byla jako sen. Konečně jsem si ji mohla vzít a byli u toho všichni naši milovaní. A pak tam nakráčel Tom Hanks! Ze všech lidí na světě se zrovna on šel projít na tuhle pláž. Byl to osud,“ komentovala Diciembre svůj velký den.

„Jako dvě ženy nejsme přijímány všude. Ale on jako by to ani nevnímal,“ dodala s tím, že cítily jisté zadostiučinění.

A setkání jí přišlo osudové ještě z dalšího důvodu. Bratr Diciembre bohužel zemřel v roce 2017. Jeho portrét byl na svatbě umístěn mezi rodinu. Když se o něm bavila s Hanksem, vyšlo najevo, že měl narozeniny ve stejný den jako on.

„On sám na svatbě být nemohl, ale poslal nám tam Toma Hankse místo sebe,“ věří Diciembre.

Není to poprvé, co se oscarový herec přimotal k cizí svatbě. Jako by to už skoro byl jeho koníček. V roce 2016 jednu narušil při běhání v Central Parku. S novomanželi Elisabeth a Ryanem se tehdy také ochotně vyfotil.

V roce 1993, když točil Forresta Gumpa v Jižní Karolíně, zase narazil na nevěstu Mary Dunning Chapman těsně předtím, než vykročila k oltáři. Troubil na ni z auta, pak rychle zastavil, vystoupil, pogratuloval jí, popřál štěstí a samozřejmě s ní i zapózoval, jak později popsala. ■