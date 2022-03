Oblíbeného neherce trápilo zdraví. Dědu Homolku (✝61) museli k natáčení posledního dílu přemluvit

Josef Šebánek (vpravo) a František Husák v Hogo fogo Homolka (1970) Foto: reprofoto Hogo fogo Homolka

Šebánkův děda Homolka byl svérázný typ člověka, jehož postava rozdávala jednu památnou hlášku za druhou. Stačí připomenout: „Ti by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko“, „Hele, Ludvo, to tě říkám: jestli si ten fotbal neprosadíš, tak jsi u mě mrtvej muž“ a „Hele, tak já ti něco řeknu. Především, až někomu napíšu, že umřu, rozumíš, tak si lehnu do postele a ani se z ní nehnu! Už ze slušnosti!“

Objevil ho kameraman Ondříček

Jak už to u některých budoucích hvězd bývá, i Josef Šebánek, který od mládí pracoval v dělnických profesích, se k filmu dostal úplnou náhodou. Ovšem měl pro to skvělé předpoklady: jako rozený vypravěč s nevšedním smyslem pro humor měl vždy po ruce nějakou historku, kterou dovedl dokonale podat a pobavit s ní všechny lidi ve svém okolí.

Toho si všiml i kameraman Miroslav Ondříček (✝80), který se přiženil do Šebánkova příbuzenstva a řekl o něm Formanovi, který hledal vhodné herce do svého nového filmu Lásky jedné plavovlásky (1965). Budoucí hvězda se zpočátku zdráhala, také Šebánkova manželka Marie prý režisérovi řekla: „Na to zapomeňte, on si nepamatuje víc než dvě věty,“ ale když ho Forman ujistil, že potřebuje, aby mluvil svými slovy, nechal se přesvědčit.

Mluvil tak, jak mu zobák narostl

„Josefovi jsem nikdy neukázal scénář. Každou scénu jsem mu předehrál, aby věděl, jak si ji představuji. Pak jsme to rovnou bez zkoušení sjeli. Před kamerou se obvykle stával sám sebou a slova mu sedla jako ulitá,“ vyprávěl později Forman, který jej o dva roky později obsadil i do svého dalšího filmu Hoří, má panenko.

Následovala veselohra Jaroslava Papouška Nejkrásnější věk (1968) a pak už přišla jeho nejslavnější role dědy v trilogii o Homolkových.

Bavil všechny na place

I tady byl Šebánek zpočátku v rozpacích, protože se nechtěl ztrapnit před profesionálními herci, po jejichž boku měl hrát. Když mu ale Papoušek řekl, že si ho sami vyžádali, souhlasil. Na place pak všechny bavil a jeho herečtí kolegové doslova řvali smíchy, což potvrdila i jeho filmová snacha Helena Růžičková (✝67).

Postupně ho zradilo zdraví

Josef Šebánek měl velkou výhodu v tom, že kamkoli vstoupil, okamžitě na sebe strhl veškerou pozornost. Jeho bodrý, zemitý projev, vypravěčské schopnosti a svérázná dikce z něj udělaly opravdovou hvězdu. Objevil se bohužel jen v desítce filmů, protože ho začalo trápit zdraví a potíže se neustále stupňovaly. Nechtěl už ani točit poslední film trilogie Homolka a tobolka (1972) – tehdy ho museli dlouho přemlouvat.

Před kameru se postavil naposledy v roce 1973, kdy vytvořil malou roli v povídkovém filmu Maturita za školou a další nabídky už musel odmítnout. Od smrti tohoto výborného komika s talentem od pánaboha uplyne v těchto dnech 45 let. Zůstaly nám po něm aspoň skvělé filmy i jeho nesmrtelné hlášky. ■