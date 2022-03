Hollywoodská legenda šokovala snímkem bez filtru: Zatahuji břicho od 11 let, už to dělat nebudu, vzkázala

Jamie Lee Curtis Profimedia.cz

Jamie Lee Curtis (63) už nehodlá nic předstírat. Hvězda legendární hororové série Halloween se podělila o snímek v kostýmu své postavy z nového sci-fi filmu Everything Everywhere All at Once a nechala se slyšet, že trvala na tom, aby její hrdinka působila co nejpřirozeněji a byla úplně bez filtru.