Už za pár dní bude bojovat na Miss World: Karolína Kopíncová doufá, že jí vydrží nalepené fazety na zubech

Karolína Kopíncová Super.cz

Kvůli původnímu termínu soutěže Karolína přerušila ortodontickou léčbu chrupu a nechala si udělat nalepovací fazety, které prozatímně zakryly mezeru mezi jejími předními zuby. "Vyhýbám se všemu tvrdému, nekoušu do ničeho, co čeho bych neměla, jako jsou jablíčka nebo tvrdé tousty. Opravdu jsem měla mít fazety jen na měsíc, a nakonec jsou z toho tři, takže to trochu testujeme, ale doufám, že do 16. března, kdy je finále, to vydrží," řekla Super.cz Karolína.

A jak vidí svoje šance? "Je strašně těžké to posoudit, protože do toho pořádně nikdo nevidí. Vím, že jsem makala, je to příležitost, kterou člověk zažije jen jednou a nejede tam na dovolenou. Ten měsíc mě strašně moc naučil. Chci se samozřejmě probojovat co nejdál a přivézt do Česka co nejkrásnější umístění, ať vám neudělám ostudu a jste na mě pyšní," svěřila.

V našem videu jsme si povídali o garderobě, kterou si s sebou poveze. Každopádně oblékne stejné finálové šaty, které už v Portoriku měla, jen se ještě trochu vylepší. "A vzhledem k tomu, že tam budu jen týden, tak mi bude stačit jenom jeden kufr," uzavřela. ■