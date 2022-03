Od rozchodu s Prachařem je stále single. Co musíte mít, abyste okouzlili jednu z nejúspěšnějších českých modelek?

Denisa Dvořáková je stále single. Super.cz

„Muži se mě snad nebojí. Jsem hodná holka. Na druhé straně je to ale komplikovanější. Na mužích už nesleduji tolik to, co se mi líbí, ale to, co se mi nelíbí,“ říká kráska, která byla vdaná za bývalého profesionálního sportovce Martina Hromkoviče a jejím posledním partnerem byl herec Jakub Prachař.

Na sportovce a herce prý modelka vyloženě nezanevřela, na celou věc se dívá jinak. „Nemám žádný typ, na který bych se zaměřila.“

Dvořákovou jsme potkali na koktejl party šperkařského domu Bulgari, na kterém proběhla světová premiéra krátkého filmu z dílny režisérky Evy Doležalové. Na akci pořádané ve Šternberském paláci na Hradčanech byla obklopená přáteli. „Necítím se sama, jsem spokojená,“ dodala.

Pokud tento článek čte potenciální nápadník úspěšné modelky, zeptali jsme se, jaké jsou její požadavky na protějšek.

„Musí mít silné charisma. Musí být vtipný, hodný a dokázat se sám o sebe postarat. To jsou základy,“ jmenuje Denisa vlastnosti, které jí imponují. A dodává, že ji nezajímá jen vzhled: „Měl by být hezký, ale není to zásadní. Už nehledám svalovce. Každý má svůj typ a styl.“ ■