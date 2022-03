Rolí hodných kámošek bylo dost, teď je čas na pořádnou mrchu: Jaký typ záporačky by hvězdu Slunečné a ZOO lákal?

Lucie Polišenská Super.cz

Herečka Lucie Polišenská (35) jde ze seriálu do seriálu a nejčastěji ztvárňuje kladné role milých veselých holek. V rozhovoru pro Super.cz přiznala, že by se rozhodně nebránila tomu zahrát si pořádnou záporačku.

„Mě tyhle střelené holky dost baví. Říkala jsem si, že mi bude už 36, že bych se už mohla přešaltovat na něco jiného. Ale vlastně si říkám, že takové ty hodné nejlepší kámošky už jsem si užila a zahrát si nějakou pořádnou mrchu, to by mě asi taky docela bavilo,“ svěřila Super.cz herečka, která byla hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.



Jaký typ mrchy ji nejvíc láká? „Asi intrikánka, zhrzená milenka je nuda, to hrají všichni. Nějakou pořádnou mrchu, co hraje na všechny strany a nenápadně, takovou dvojitou agentku třeba,“ směje se.

Nyní ji můžeme vídat na obrazovkách v roli milé ošetřovatelky žiraf Elišky v seriálu ZOO. Ten nahradil úspěšnou Slunečnou, v níž Lucie ztvárnila jednu z hlavních postav, veselou Julču. Se Slunečnou se jí loučilo těžce, natáčení trvalo téměř dva roky a z herců se na place stala skvělá parta. „Slunečná byl výjimečný projekt a byli jsme s tím dost srostlí, přesunout se ze dne na den byl docela problém,“ říká herečka.



Je mezi Eliškou a Julčou rozdíl? „Říkala jsem si, že už to nemůžu hrát stejně, že už by to bylo trošku blbý. Eliška je oproti Julče víc dospělejší, má dvě starší děti, tak jsem se to snažila posunout, aby už nebyla tak střelená,“ dodává s úsměvem. ■