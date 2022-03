Situaci na Ukrajině s malým synem neřeší: Kráska Vignerová se raději distancuje i od sociálních sítí

Aneta Vignerová Super.cz

„Máma s tátou musí fungovat, jsme tady pro něj. Nevnímá to, má dva roky, to že vidí mámu, která něco prohlíží na internetu a pláče u toho, tak to není nic příjemného. Ani se mu nesnažím vysvětlovat, ale myslím, že chápe, že jsme smutní. Jiřík je covidové dítě, narodil se během pandemie a teď přišla další vlna. Věřím tomu, že to brzy skončí,“ svěřila se Super.cz Aneta, která se vedle mateřských povinností pouští také do práce.

„Je toho dost, je spoustu projektů kolem Ukrajiny, snažím se se svým obličejem pomáhat, kde se dá. Jdu do všeho rovnou, čeká mě natáčení, ze kterého půjdou také výtěžky na Ukrajinu,“ prozradila nám Aneta, která spolu s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou nedávno navrhla své vlastní modely. I když má z projektu radost, nechce své štěstí příliš nyní na veřejnosti ukazovat.

„Momentální doba ničemu moc nenahrává. Jsou teď důležitější věci než móda, tak trochu čekáme, aby to nepůsobilo, že nesouzníme. Ta spolupráce je krásná, je to vše rychlé, ale o to víc intenzivní. Člověk nechce nic ukazovat na sítích a ukazovat, že je šťastný, protože se to nehodí. Všichni to prožíváme, Pracovali jsme na tom nějakou dobu, jsme z toho šťastní, ale vše má svůj čas. Je samozřejmě důležité čerpat pozitivní energii z přírody, z dětí,“ řekla nám modelka na focení jarní kolekce oblečení. ■