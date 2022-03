Sezóna začíná a cyklistika táhne! Jak si vybrat to správné kolo?

Pestré využití jízdních kol

Horské kolo by měl zvolit ten, kdo jezdí převážně v terénu. Typ kola zvaný „gravel“ je tu pro cyklisty, kteří si nevybírají, kam zrovna pojedou. Kombinuje to nejlepší z horského a silničního kola, a i když se to na první pohled nemusí zdát, zkušený cyklista s ním projede opravdu všechno. Pro turisty volící převážně cyklostezky jsou pak určená kola krosová. Pokud je vám nejbližší rychlá jízda po silnici, bude pro vás správná volba silniční kolo. Samozřejmě se myslí i na ženy a dámská kola se dělají ve všech možných variantách. Pro začínající cyklisty máme samozřejmě dětská kola, u kterých se nejvíce zohledňuje hmotnost. Velmi doporučujeme kolo před koupí vyzkoušet na prodejně, protože výběr velikosti hraje velkou roli v tom, jak se na kole budete cítit.