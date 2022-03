To je pohled: Alice Bendová dráždí na Kanárech bujným dekoltem a plochým bříškem v bikinách

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

Už pár dní si Alice Bendová (48) užívá slunné počasí a mořský vánek. Herečka odletěla s dětmi a partnerem na jarní prázdniny do svého druhého domova na Kanárské ostrovy. Na Tenerife během pobytu stíhá nejen pracovat, ale také chytat bronz na pláži.

Své křivky v bikinách dokonce dala na odiv. „Já nevím, jak jsem to udělala, ale tady na té fotce, asi díky sedátku z písku, se mi jakoby zúžil pas, jinak ze strany mám pasisko. To je to slaný máslíčko s houstičkama a salámkem,“ svěřila se Alice, která na španělský ostrov létá pravidelně.

Kvůli aktuální situaci na Ukrajině si ale tentokrát před lidmi musela svůj pobyt obhájit. „A kdyby náhodou nějaký hejtřík chtěl napsat, co si dovoluji odjet si válet šunky k moři, tak jen upozorním, že pomáhám, ať už finančně, nebo organizováním charity, tam kde je to potřeba,“ svěřila se Bendová s tím, jak pomáhá. ■