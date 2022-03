Dcera Evy Holubové ze Slunečné krásnější než kdy předtím: Půvabná herečka promluvila i o rodině

Zuzana Kajnarová Super.cz

S herečkou Zuzanu Kajnarovou (39), kterou jsme na televizních obrazovkách mohli naposledy vídat v seriálu Slunečná, kde hrála dceru Evy Holubové (63), jsme se setkali, když na sobě měla kostým do nové divadelní hry Jsem doma, zlato. Ve stylu 50. let jí to včetně líčení neuvěřitelně slušelo. Byla nádherná.

"Vždycky jsem ráda, když se můžu schovat za kostým, a tenhle je opravdu krásný. Když mě někdo oblékne a učeše, tak to je ta příjemná součást mé profese," souhlasila Zuzana, která si podobné kostýmy užije jen na divadle. V televizi hrála například také kriminalistku ve Specialistech. "Aby si člověk zahrál takovou dobovku v televizi, musí mít velké štěstí," míní herečka, která se tomu nejvíc přiblížila jako Dorotka z Anděla Páně.

V nové hře si také poprvé zahrají manželský pár s jejím skutečným mužem, hercem a muzikantem Romanem Říčařem. "Ale ve filmu Klub osamělých srdcí jsme už hráli pár, který spolu chodí," zavzpomínala. To, že by hrozila ponorka, když se díky zkoušení v Divadle Radka Brzobohatého budou vídat 24 hodin denně, si nepřipouští. "Zatím je to dobré, uvidíme, jak to bude vypadat, až budeme mít nervy týden před premiérou," smála se Zuzana, s níž jsme v našem videu probrali i to, co ji s manželem mimo profesi spojuje.

S Romanem má Zuzana dvě děti, desetiletou dceru Rozárku a osmiletého syna Františka. Zda půjdou ve stopách rodičů, je zatím ve hvězdách, k ničemu je netlačí. "Chci, aby děti měly možnost volby a rozhodly se, jak budou chtít. Hlavně chci, aby je bavilo to, co dělají. Snažím se je vzdělat, hrají na nástroje, protože po manželovi zdědily velký hudební talent. Děti mají chodit do školy, to prostředí znám a vím, že účinkování v reklamě jim nic nepřinese. Už byly něco dabovat ve studiu, ale to bylo výjimečné. Nechci, aby pracovaly, mají dělat jiné věci," uzavřela. ■