Berenika Kohoutová ubytovala doma rodinu uprchlíků. Dlouho u ní nevydrželi

Pomáhat se snaží i herečka Berenika Kohoutová (31). Ukrajinská rodina u ní doma ale dlouho nevydržela. „Tak tímhle obědem začal i skončil pobyt mladé ukrajinské rodiny s malou holčičkou u nás doma. Teda, na místě, kde teď zrovna nebydlíme. Ale Lola (dcera Bereniky Kohoutové, pozn.) tam vyrostla,“ nechala se slyšet Kohoutová.

Rodinka si ale nakonec raději vybrala ubytovnu, protože místnosti nebyly ještě vytopené. Kohoutová ale rodince nic nezazlívá, byť jí to zpočátku bylo líto a byla naštvaná.

„Možná i to, že si člověk i v cizí zemi a ve „vyhnanství“ zvolí, že bude mít možnost volby, z něj dělá stále ještě důstojného člověka. Pocitově. Ačkoliv už toho hodně ztratil. Starejme se stále dál o lidi, co k nám přichází. Ale nevyčítejme jim, že u nás nechtějí být. Já byla dotčená i naštvaná. A hlavně zmatená. Ty lidi neměli kam jinam jít! Ale šli radši na ubytovnu, kde si rozmyslí, co dál,“ dodala herečka.

„Vyděsilo je, že dům nebyl na jejich rychlej příjezd připraven a nebylo roztopeno. Že bude teplo za pár hodin, už nějak nebyli schopni pochopit. Už byli asi moc ochromený, plný očekávání …nevím. Myslím na ně a držím jim palce, ať najdou, co hledaj,“ uzavřela s nadějí. ■