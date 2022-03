Matka jí vyhrožovala upálením a znásilnili ji: Dívka, která prchla ze Saúdské Arábie, se už nebojí předvádět v bikinách

Rahaf Mohammed Profimedia.cz

Rahaf popsala, že její rodina ovládala celý její život. Měli kontrolu nad tím, co nosí, jak a s kým mluví, kde se pohybuje apod. Ačkoliv věděla, že riskuje život, začala jako náctiletá rebelovat a experimentovat se svou sexualitou.

V 18 letech ji bohužel znásilnili a tehdy se rozhodla, že z domova uprchne. S útěkem jí pomohla internetová skupina žen. Z rodinné dovolené v Kuvajtu prchla do Thajska, kde se zabarikádovala v hotelovém pokoji na letišti, aby ji neposlali zpět.

Tvrdila, že jí jde o život, a tak byla předána Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a přesídlila do Kanady.

Rahaf se narodila jako páté ze sedmi dětí do rodiny sunnitských muslimů. Její rodina patří k nejkonzervativnějším a nejstriktnějším v oblasti, a přestože žili v luxusu, Rahaf si už od dětství dobře uvědomovala, že nesmí dělat stejné věci jako její bratři.

Bez svolení nemohla například ani opustit svůj pokoj. „Nikdo by nikdy neměl slyšet hlas ženy. Nesměla jsem nikdy vyjít na veřejnost, a pokud bych musela pracovat, mohla jsem být pouze učitelkou v dívčí třídě,“ píše ve své knize.

„Matka jednou škrtla sirkou, podržela mi plamen těsně u obličeje a řekla mi, že mě upálí zaživa, pokud pošpiním rodinnou čest,“ popsala dále.

V 11 letech ji starší bratr donutil nosit hidžáb a zakázali jí s kýmkoliv mluvit. Dokonce i u lékaře za ni mluvili mužští příbuzní.

Jako náctiletá se začala zajímat o zakázaná témata jako sex a alkohol. V roce 2018 se přihlásila na univerzitu, kde měla víc svobody. Najala si osobního řidiče, který ji ale jednou zavezl do hor, kde ji znásilnil. Věděl, že ho trest nečeká.

„Kdyby se někdo dozvěděl, že jsem byla pošpiněná, zabili by mě. Byl by to exemplární příklad vraždy kvůli cti,“ popsala, co předcházelo jejímu úprku.

Od té doby, co začala nový život, sdílí na sociálních sítích střípky činností, které měla dříve zakázané. Objevila se například se sklenkou vína, v sexy outfitu nebo dokonce v bikinách.

Jako aktivistka je odhodlaná pomáhat utlačovaným ženám po celém světě. „Budu se je snažit podporovat, aby mohly pocítit stejnou svobodu jako já v den, kdy jsem dorazila do Kanady,“ nechala se slyšet.

Její kniha Rebel: My Escape from Saudi Arabia to Freedom vyšla10. března. ■