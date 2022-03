Takhle vypadaly před deseti lety v Bídnících: Blond Čvančarová, Absolonová bez zubů a Brožová jako prostitutka

V muzikálu Bídníci před 10 lety excelovala řada českých hvězd. Michaela Feuereislová

Je to už deset let, kdy se v pražském Divadle GoJa Music Hall uváděl světový muzikál Les Miserables, známý také jako Bídníci. Protože se producent František Janeček (77) rozhodl výjimečný příběh trestance Jean Valjeana na jeho prknech opět uvést, zapátrali jsme v archivu a objevili fotografie z posledního uvedení, kde účinkovaly například Jitka Čvančarová (43), Kateřina Brožová (54) nebo Monika Absolonová (45).

V Česku se Bídníci uváděli několikrát. Poprvé v 90. letech ve vinohradském divadle, kde si zahrála i Lucie Bílá. V Janečkově produkci poté ve dvou cyklech, nejprve od roku 2003, kdy jako Jean Valjean exceloval Karel Černoch, a pak právě v roce 2012, kdy na jevišti stanuly největší herecké hvězdy té doby.

"Osobně už ani nespočítám, kolikrát jsem Bídníky viděl. Devadesát procent lidí, kteří přišli na představení, si koupili lístky minimálně ještě na jedno další. Hudba je překrásná a příběh, který čeští diváci znají a je jim blízký, také," míní František Janeček o muzikálu, který na světě vidělo už 120 milionů lidí, a on ho chce opět uvést na podzim.

Producent zve zájemce na konkurzy, které v GoJa Music Hall proběhnou od 5. do 7. dubna. "Jde o konkurz na všechny role, podrobnosti najdou na našich stránkách. A hledáme i menší děti, zhruba od osmi do dvanácti let na důležité dětské postavy Cosette a Gavroche," upřesnil Janeček.

Ještě předtím by rád do svého divadla pozval také milovníky muzikálu Fantom opery, který se bude opět hrát od 19. března. ■