Po porodu si nebyla jistá, jestli bude ještě předvádět prádlo: Teď se plus size modelka ukázala v krajkách

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Nyní se ovšem pochlubila spoluprací se značkou Lounge a fanouškům se rovnou ukázala v zeleném krajkovém modelu. Na sexy fotkách nechala vyniknout i zadeček.

Do kampaně se zapojily také slavné modelky jako Elsa Hosk, Romee Strijd, Tabria Majors, Jasmine Tookes a další a má podpořit ženy všech tvarů a velikostí, aby se cítily dobře ve svých tělech.

„Když jste k sobě naposledy mluvily, šlo o negativní, nebo pozitivní komentáře?“ ptala se Iskra sledujících na sociální síti.

„Moje cesta k přijímání vlastního těla mě dovedla tam, kde dnes jsem. Jakkoliv byla někdy temná, zvolila jsem si sebe, a to mi změnilo život,“ odůvodnila, proč je jí kampaň blízká.

Navzdory tomu, co hlásá, o sobě ale i Iskra někdy pochybuje. „Pochybnosti nezmizí, jen se je snažíte racionalizovat, umlčet nebo pohřbít, protože by vám nic nemělo bránit v tom, co chcete nosit nebo dělat. Tečka.“ nechala se slyšet už dříve. ■