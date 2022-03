Karel Vágner (79) má na cestě osmé vnouče. Z holčiček jsem odvařený, říká. Podělil se o vtipnou historku s vnučkou

Karel Vágner Super.cz

Pomoc dětem je legendárnímu muzikantovi, producentovi a skladateli velmi blízká, sám je otcem šesti dětí a dědečkem několika vnoučat. Brzy se jeho rodina díky synovi a známému rybáři Jakubu Vágnerovi (40) ještě rozroste.

„Mám 7 vnoučat a osmé čekám od Jakuba, na to se těším,“ říká Super.cz muzikant, který bude hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka. Osmé vnouče má být holčička. „Jestli nekecají, tak se má jmenovat Kaya,“ prozradil. Své vnučky miluje a na další do party se nemůže dočkat. „Já jsem z těch holčiček úplně odvařený. Mám strašně rád ty jejich hlášky,“ usmívá se.

Podělil se dokonce o historky, které zažil s dvouletou Amélií od syna Pepy: „Byla u nás na návštěvě kamarádka, která kojila. A tohle dvouapůlleté škrvně se na ni podívalo a říká: ,Ty kojíš? Ty máš mlíčko? No ty jsi kráva.' Já jsem normálně upadl,“ směje se dětské bezprostřednosti pyšný dědeček.

To ale není jediný úsměvný zážitek z poslední doby. „Jdu s ní v Průhonicích do parku a ona si stoupne u jezera a řekne: Tady to místo se mi líbí, tady uděláme v létě piknik,“ vypráví Karel Vágner. ■