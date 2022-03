OBRAZEM: Zimu v Paříži nepociťuje! Slavná herečka na přehlídky chodila v průhledných šatech i jen v podprsence

Vanessa Hudgens Profimedia.cz

Jako první se objevila na přehlídce značky Valentino, kam dorazila v pastelově fialových krajkových šatech, pod které si nevzala podprsenku a z mnoha úhlů byla vidět celá její prsa.

Další přehlídkou, kterou navštívila, byla show značky Giambattista Vali. Na tu oblékla červené minišaty s velmi nebezpečným výstřihem a k tomu zvolila letní pantoflíčky na vysokém podpatku. Není divu, že se během přehlídky schovávala pod sako, v tomto modelu jí musela být zima.

Poslední den týdnu módy zašla ještě na přehlídku Miu Miu, na kterou oblékla vyloženě letní outfit. K podprsence zmíněné značky oblékla elegantní kraťasy, obula sandálky a aby se neřeklo, nechala na sobě i sako, které ale nechala otevřené, aby vyniklo to, co má pod ním.

O svém módním stylu se předloni rozpovídala v rozhovorou pro Who What Wear: „Můj styl a jeho evoluce je něco, co mě fascinuje. To jak jsem se oblékala před deseti lety je odlišné od toho, co vyhledávám nyní. Tehdy se mi líbil bohémský styl a nosila jsem dlouhé šaty, peříčkové náušnice a měla dlouhé vlasy. Tehdy jsem se v tom cítila žensky a nyní mnohem víc ocením čisté linie. Více se mi líbí klasika a miluji ikonické looky.“

Na jednotlivé modely z uplynulého týdne se můžete podívat do galerie a zahlasovat v anketě, který podle vás sluší Vanesse nejvíc. ■