Hvězda Euforie roky bojovala s poruchou příjmu potravy: Její agent jí v 18 letech řekl, že je tlustá a má přestat jíst

Chloe Cherry Profimedia.cz

Chloe Cherry (24) se vryla divákům do paměti díky roli Faye v druhé řadě populárního seriálu Euforie. Předtím se proslavila díky filmům pro dospělé, s nimiž začala hned, jak dosáhla plnoletosti. Tehdy se u ní také vyvinula porucha příjmu potravy, s níž bojovala 5 let.

„Můj tehdejší agent mi řekl, že si všichni myslí, že jsem tlustá, a zhubnu jedině, když přestanu jíst,“ popsala v podcastu Call Her Daddy.

„Byla jsem hrozně mladá, takže se to na mně podepsalo. Bylo to příšerné, protože mi nikdy nikdo do té doby neřekl, že jsem tlustá. Byla jsem úplně jako posedlá,“ nechala se slyšet.

Cherry na tom byla velmi bídně. Přijímala maximálně 200 kalorií denně na veganské dietě. S dietami přestala až v červnu 2020. Pomohli jí přátelé a terapie.

„Jsem moc ráda, že jsem s tím skoncovala. Úplně se mi změnil život. Byla jsem z toho pološílená,“ dodala s tím, že je nyní paradoxně štíhlejší, než byla v dobách, kdy hladověla.

Kvůli profesi, které se donedávna věnovala, Chloe přišla o mnoho přátel a odcizily se i s matkou. Ta ji odsoudila, zbytek rodiny to prý ale přijal.

Po roli v Euforii herečku začali trollit kvůli jejím plným rtům. „Je šílené, kolik lidí probírá mé plné rty. To množství komentářů a příspěvků je neuvěřitelné. Dosud takhle nikdo nereagoval, alespoň ne přede mnou,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Variety. ■