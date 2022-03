Bývala sexsymbolem. Takhle modelka vypadá po 13. plastice prsou a s několikrát přešitým obličejem

Katie Price Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Narodila se jako Katrina Amy Alexandra Alexis, ale její fanoušci ji od začátku znají jako Katie. Jméno si změnila ve svých 17 letech. O rok později se Katie Price (43), tehdy jako Jordan, poprvé objevila na populární stránce tři v deníku The Sun.

Kromě jiného se Price proslavila zálibou v plastických operacích, první zvětšení prsou si dopřála jako osmnáctiletá, kdy si béčka nechala zvětšit na velikost C. Od té doby podstoupila těžko uvěřitelných dvanáct úprav poprsí. Tu poslední v prosinci.

K tomu průběžně upravuje i další části těla jako pozadí či obličej. S fanoušky pak sdílí fotky ze zákroků i těsně po nich.

„Možná to dělá proto, že už se necítí atraktivní, možná má dysmorfofobickou poruchu (lidé trpící tímto problémem jsou přesvědčení o tom, že mají jednu či více částí těla deformované, a proto vyhledávají pomoc lékařů, plastických chirurgů apod. - pozn.). Do jisté míry je problém i to, že zákroky dostává zdarma, aby si kliniky udělaly reklamu,“ spekuluje matka Katie Amy. Z jejích slov vyplývá, že z životního stylu své dcery není zrovna nadšená.

Loni se Katie setkala s lékařem, u kterého podstoupila jednu z prvních kosmetických úprav. Nyní už by jí zákrok neprovedl, řekl. „Možným riskem opakovaných botoxů a výplní je rychlejší stárnutí. Opakovanými zákroky se narušuje pleť, roztahuje se ztrácí elasticitu,“ cituje Daily Mail doktora Prakeshe. ■