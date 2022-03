Kim Kardashian (41) poprvé promluvila o vztahu s komikem Petem Davidsonem (28): Fanoušci se mají na co těšit

Kim Kardashian a Pete Davidson Profimedia.cz

Jsou to čtyři měsíce, co to Kim Kardashian (41) a Pete Davidson (28) dali dohromady, a televizní hvězda je konečně připravená o vztahu mluvit. 14. dubna uvádí streamovací síť Hulu reality show Kardashianovi a fanoušky zajímalo, jestli v ní uvidí i Davidsona.