Tereza Maxová pomáhá Ukrajině. Zapojily se i její děti

Tereza Maxová pomáhá lidem prchajícím z válkou zkoušené Ukrajiny. Michaela Feuereislová

Už dvacet pět let pomáhá Tereza Maxová (50) se svou nadací opuštěným dětem v Česku. Asi se nebudete divit tomu, že topmodelku a filantropku nenechal lhostejnou válečný stav na Ukrajině. Kráska se snaží pomoct, jak to jen jde.

„Pořád jsem věřila, že k válce nedojde a že se lidstvo z historie aspoň trošku poučilo. Pamatuju si z dětství, kdy jsme se zúčastňovali branného cvičení, učili se nasazovat plynové masky a žili ve strachu ze studené války. To, co se děje na Ukrajině, je obrovská tragédie, kdy umírá spousta nevinných lidí. A já doufám, že tento konflikt co nejdříve skončí,“ svěřila se Super.cz topmodelka během našeho setkání v tiskárně Hradištko. Tam si přišla prohlédnout vznik známky se svým portrétem a s kresbami dětí, která je jedním z dárků k pětadvacátému výročí vzniknu její nadace.

Nebohým Ukrajincům se snaží Maxová pomoct prostřednictvím své dobročinné organizace, ale i jako jednotlivec. „S rodinou jsme hned od počátku vyrazili podpořit několik materiálních sbírek. Přispěla jsem finančně a s nadací se vypravilo už přes 100 palet pomoci v hodnotě přes 2,5 milionu korun přímo do ukrajinských uprchlických táborů. Pomáháme Adře a ve spolupráci s ní jsme založili i sbírku finanční pomoci (č. účtu: 123 123 123/2700). V současné době i malá pomoc hodně znamená a Češi jsou solidární národ,“ uvedla.

Do pomoci se zapojily i její mladší děti Mina a Aiden. „Pomáhají nejen doma, ale i ve škole. Chodí do mezinárodní školy, tak je důležité mluvit o odsuzování kolektivní viny a projevů diskriminace čistě na základě národnosti,“ dodává v našem rozhovoru Tereza Maxová. ■