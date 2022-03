Tereza Maxová se s rodinou natrvalo vrátila do Česka. Odloučení od nejstaršího syna ale snáší velmi těžce

Tereza Maxová je ráda, že žije opět v Česku. Michaela Feuereislová

Mnoho let žila Tereza Maxová (50) s manželem Burakem Oymenem a dětmi v Monaku. Česká patriotka si ale nedovedla představit, že bude vychovávat své potomky pouze na azurovém pobřeží, a tak před čtyřmi lety přesídlila s celou rodinou do Prahy.

Svou rodnou zemi pojala jako základnu, odtud pak rodina vyjíždí do zahraničí. Nejčastějším cílem bývá turecká Kaplankaya, kde s manželem vedou luxusní hotelový resort a mají zde své zázemí.

„Děti chodí v Praze do mezinárodní školy, ale je pravda, že jsme často na cestách. Zrovna včera jsem se vrátila z Londýna, kam jsem jela zkouknout nejstaršího Tobiáše a jeho studentský život, no spíš jeho výsledky a taky doupátko. Ale nebyla to taková hrůza,“ řekla Super.cz topmodelka během našeho setkání v tiskárně Hradištko.

Tam si přišla prohlédnout známku se svým portrétem a s kresbami dětí, která je jedním z dárků k pětadvacátému výročí založení Nadace Terezy Maxové.

Ve své rodné zemi je Maxová spokojená a nestěžuje si ani její kosmopolitní rodina. „Jsme tu doma se vším všudy – co víc k tomu říct.“ V rodišti manžela - v Turecku - rodina tráví prázdniny a léto a pobývala zde i v době covidu.

Starší syn Tobias Joshua Fetterlein žije a studuje v Anglii. A netají se tím, že mu odloučení od blízkých není příjemné.

„Stýská se mu. Dokonce vyslovil přání, abychom se odstěhovali do Londýna a on mohl zpět domů. Holt maminčin VIP servis je VIP servis,“ smála se Tereza, která je ale s nejstarší ratolestí v častém kontaktu.

„Vídáme se často přes Facetime, teď jsem za ním jela, protože jsem ho od Vánoc neviděla. Neumím si představit ten smutek, který prožívají všechny rodiny rozdělené válečným konfliktem,“ říká.

Tereza Maxová to v Česku prostě zbožňuje, důkazem je i její poslední odpověď v rozhovoru: Na co se aktuálně nejvíc těší? „Zrovna teď se těším na oběd, na smažený sýr s domácí tatarkou a na procházku prosluněnou Prahou. Jo, i tyhle maličkosti mi dělají radost," uzavírá naše povídání Tereza Maxová. ■