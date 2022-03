Herec známý z rolí padouchů přiznal novou lásku: S partnerkou je od sebe dělí více než 20 let

Jiří Ployhar Super.cz

„Mám partnerku, měla by přijít i dnes, ale má to různá úskalí, třeba že věkově od sebe nejsme měsíc, ale trošku víc,“ řekl Super.cz.

Jaký je ten „trošku“ větší věkový rozdíl? „Přes dvacet let. Je to takové složitější. My už jsme spolu byli krátce před rokem a půl a pak z ničeho nic jsme se najednou potkali, napsali a teď se kamarádíme, dejme tomu, měsíc,“ usmívá se rozpačitě herec, který je televizním divákům známý z více než třiceti filmů, přičemž nejčastěji hraje padouchy nebo zločince.

Jeho partnerka není z oboru, tudíž pro ni může být soužití s hercem náročné. Jiří Ployhar přiznává, že z praktického hlediska bylo vždy obtížné skloubit práci a vztah, protože večery tráví v divadle a partnerka je sama doma. Společný čas pak své milé vynahrazuje romantickými výlety.

„Když je čas, tak výlety s překvapením nebo gastro výlet po České republice, to jsem ve svém živlu, to já vymýšlím rád,“ usmívá se. „Já jsem takzvaný srdcař, musím se zamilovat,“ říká o sobě. Také to, že nikdy nebyl "holkař" a na svůj věk zas tolik partnerek neměl.

Jeho romantická duše je pro mnohé ženy velkým překvapením, přiznává, že vůči hercům občas mívají předsudky. „To je právě úskalí u mladých žen, že nechtějí toho hodného romantika, chtějí mít rebela, až pak, když je jim přes 30, tak si uvědomí: Ten Jirka, jak on ráno vstal a dělal mi snídani, proč já byla tak blbá?“ vysvětluje.

„Já umím zahrát, že umím prohodit popelnici výlohou, ale trošku mi škodí to, když žena dost brzo zjistí že ,Ježiš, tamhle vraždil a on je to takový ďudínek hodný.' Tak s tím trošku bojuju,“ dodává s úsměvem. ■