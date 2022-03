Nadace Terezy Maxové slaví 25 let: Dodnes mám v živé paměti, jak stojím před bránou kojeňáku

Tereza Maxová má vlastní poštovní známku. Michaela Feuereislová

V roce 1996 přijela Tereza Maxová (50) z New Yorku do Prahy na návštěvu svých blízkých. Při té příležitosti navštívila kojenecký ústav v Praze 4 Krči. V ten moment se jí navždy změnil život. Topmodelka v tu chvíli věděla, že už nebude dál přispívat různým dobročinným organizacím anonymně, ale vytvoří vlastní projekt. Nadace Terezy Maxové vznikla v roce 1997 a letos tak slaví 25 od svého založení.

„Je to neskutečný, jak ten čas letí. I dnes mám v živé paměti, jak stojím před bránou pražského kojeňáku a říkám si, jak by bylo fajn, kdyby každé dítě mělo svoji rodinu a ústavy se mohly zavřít. Po těch pětadvaceti letech se k tomu pomalu, ale jistě blížíme. Dnes jsou z mnoha malých dětí už dospělí lidé, kteří stojí pevně na svých nohou, dostudovali, mají práci, svoje rodiny, a to nás těší nejvíc,“ rozpovídala se Tereza o svém prvním dítěti jménem Nadace.

Za tu dobu organizace pomohla mnoha lidským životům. „Nadace pomáhá nejen 8000 dětí, které jsou stále v ústavech, ale také rodinám v krizové situaci, samoživitelům, matkám v azylových domech nebo náhradním rodičům. Tím bych ráda poděkovala celému týmu nadace i všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám věří a pomáhají,“ dodala Maxová, se kterou jsme se setkali v tiskárně Hradištko u Prahy. Tereza chtěla na vlastní oči vidět vznik známky se svým portrétem a s kresbami dětí, která je jedním z dárků pro nadaci.

„Známka bude oficiálně uvedena ve spolupráci s Českou poštou 18. května a navrhla ji Zuzana Lednická z Najbrt studia. Podílely se na ní i děti z dětských domovů. Jejich kresby reprezentují statisíce příběhů dětí, kterým jsme pomohli,“ říká Maxová.

Co se oslav týče, probíhají průběžně. „Nadace byla založena v lednu, tak jsme začali oslavy nejdřív dortem v nadaci, následně vydáním dětské knihy Teribear–Tajemství modré krabice, kterou napsala Alena Mornštajnová,“ říká Maxová a dál pokračuje ve výčtu aktivit.

„Chystáme samozřejmě sportovní happening Teribear, letos od 12. září na Letné. Ale každý den slavíme prací, protože je pomoci stále velmi třeba. V současné době jsme se spojili s ADROU a pomáháme jak tranzitním uprchlickým táborům na Ukrajině a v Moldávii, tak i ukrajinským rodinám, které utíkají před válkou do Čech,“ dodala. ■