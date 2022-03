Lela Ceterová opět dráždí svými obřími přednostmi: Za sexy fotku v titěrných šatech to od fanoušků schytala

Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

„Být ženou je úžasné,“ svěřila se dvojnásobná maminka. „Ženy jsou odjakživa bojovnice, a to je právě ta síla ženy každé v nás,“ dodala sexy Slovenka, která oslavila Mezinárodní den žen v provokativním modelu. Na mnohém to ale bylo moc. „Něco by přece jen mělo zůstat za dveřmi domu,“ nechala se slyšet jedna z fanynek.

„Lelo, já Vás ráda sleduji. Ale tohle je už vrchol nevkusu,“ dodala další sledující, která byla z odvážné fotky tak trochu paf. „Já spíš obdivuji sílu toho oblečení, že udrží vaše ňadra schovaná,“ stálo v dalším z mnoha komentářů. Modelka se však dočkala také podpory. „Jsi krásná matka, každá by chtěla vypadat jako ty po dvou dětech. S*r na ně,“ stálo v jedné z mnoha zpráv. ■