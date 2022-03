Stiskl mi ruku a zíral na mě: Brazilská modelka popsala setkání s Putinem

Suzy Cortez Profimedia.cz

„Putin mi stiskl ruku a zíral na mě, což mě trochu vyděsilo,“ popsala Cortez. „Celý večer seděl na čemsi jako trůně, a když mi chtěl něco říct, řekl to nejdříve sekretářce a ta přišla ke mně a sdělila mi, co říkal. Hodně mě chválil a zval mě k návštěvě Ruska, kdykoli budu chtít,“ tvrdí modelka a držitelka titulu Miss BumBum.

Svého času byla Cortez obdivovatelkou ruského prezidenta, v roce 2016 dokonce řekla, že by se chtěla stát Ruskou. To už v kontextu aktuálních událostí neplatí. „Tím, že vyhlásil Ukrajině válku, Putin potvrdil, že je to násilnický psychopat,“ říká nyní modelka a volá po svobodě pro Ukrajinu.

„Mám strach a jsem smutná z toho, co se tam děje,“ tweetuje s tím, že má spoustu ukrajinských přátel a hodlá se účastnit demonstrací na podporu ruskými vojsky okupované země Ukrajině. ■