Hodiny po sobě střílejí po lese vzduchovkou. Členové kapely Botox mají zvláštního koníčka

Jan Kopečný a Petr Ryšavý po sobě zvládnou hodiny střílet airsoftovými pistolemi. Michaela Feuereislová

Spojují je nejen pracovní, ale i přátelské vztahy. Zpěvák Jan Kopečný (32) a herec Petr Ryšavý spolu tráví čas i mimo hudební zkušebny a koncertní pódia. Jejich novou kratochvíli je airsoft. „Chodíme do lesa a střílíme po sobě kuličkami,“ přiznali se hudebníci. V světle válečných událostí na Ukrajině to může znít trochu zvláštně.

V této době je to možná trošku zvláštní. Vlastně když na to pomyslím, tak mi běhá mráz po zádech, ale my to bereme jako formu odreagování. Je to dost fyzicky náročná aktivita,“ uvedl Kopečný, který k netradiční aktivitě přivedl zbytek kapely. „Naverboval nás do toho a přesvědčil nás, abychom si pořídili drahé vybavení. Jsme v tom všichni minimálně za třicet tisíc a v lese po sobě střílíme jako blázni.“

Z koníčku se vyklubalo něco víc. „Byli jsme i na velkých akcích. Pozvali si nás do Polska, kde jsme reprezentovali Českou republiku,“ chlubí se kluci.

Kluky z kapely Botox jsme potkali na představení nového menu, které sestavil fotbalista Lionel Messi. K zelenému sportu prý ale ani jeden nemají úplně pozitivní vztah. „Jsem asi víc sportovně založený a Honza zase dělá občerstvení ke sportu,“ popsal rozdělení úkolů Petr Ryšavý. „Fotbalu jsem se nikdy nevěnoval. Tento sport jde mimo mě,“ přiznal se Kopečný, známý hlavně z televizní show Tvoje tvář má známý hlas. ■