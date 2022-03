Pandemie pro něj byla nejvíce tvůrčím obdobím. V knize Banga rozebral nejen svůj romský původ

Rapper a zpěvák vydal svou první biografickou knihu. Michaela Feuereislová

„Už deset let přednáším pro žáky na základních školách, gymplech i na vysokých školách, a vlastně i pro dospělé. Lidé se mě proto už dlouho ptali, jestli nechci vydat knížku o svém životě. Už před pěti lety jsem přemýšlel o tom, že to není špatný nápad. Těsně před vypuknutím pandemie mě oslovilo vydavatelství, tak jsem na to kývl,“ řekl Super.cz na ochutnávce menu vytvořeného fotbalistou Lionelem Messim v americkém řetězci rockových restaurací.

A o čem je tedy kniha nesoucí název Radek Banga: (Ne)pošli to dál? „Je o mně obecně známo, že můj život byl pestrý. Je to o mém dětství a pubertě. Jak se člověk dokáže z některých věcí dostat,“ řekl nám v rozhovoru umělec neskrývající svůj romský původ, který knihu napsal bez odborné pomoci redaktora.

„Knížka prošla jen korekturou. Napsal jsem ji úplně sám. Překvapilo mě, že to ani nechtěli zredigovat,“ komentoval Banga a s úsměvem dodal: „Třeba jsem objevil novou uměleckou formu vyjádření."

V pandemii byl Banga tvůrčí i jako hudebník. Vydal prý nejvíce singlů v životě. „Vydal jsem novou sólovou desku s názvem Věci jinak. Na tento projekt jsem se připravoval dlouhé roky. Neměl jsem odvahu ji vydat, ale pandemie to uspíšila. Je to nový směr po obsahové i vizuální stránce, kterým bych se chtěl vydat,“ dodal Banga. ■