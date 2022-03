S potomkem známý zpěvák záměrně vyčkává: Není nic horšího, než zplodit dítě do války

S Veronikou jsou svoji již deset let. Na pořízení potomka se ale zatím necítí. Michaela Feuereislová

Svou dlouholetou partnerku Veroniku, za svobodna Konopíkovou, si Radek Banga (39) vzal již před deseti lety. Přestože má pár solidní zázemí v prvorepublikové vile kousek za Kladnem, potomka si prozatím nepořídil. Zpěvák, textař a hudebník se domnívá, že na to nyní není vhodná doba.

„Na otázku ohledně potomka se mě lidé ptají dlouhé roky. Já jsem vždycky říkal, že se obávám, že svět spěje k nějakému velkému konfliktu, a říkal jsem, že budu raději vyčkávat. Pro mě by nebylo nic horšího než zplodit dítě do války,“ vysvětluje svůj postoj k rodičovství umělec známější pod pseudonymem Gipsy.

V době, kdy celým světem rezonuje rusko-ukrajinský konflikt, se Banga do rodičovství nehrne. „Je to paradoxní k okolnostem, které se dějí. Je to děsivé, že se mé obavy naplňují," popisuje hudebník obavy, které ho trápily už dlouhou dobu a nyní se začaly stávat skutečností.

Druhá světová válka se na rodině Radka Bangy velmi negativně podepsala. Umělec se proto bojí, aby se historie neopakovala. „Je to pro mě příšerné. V mé rodině jsme měli hodně lidí ve válce jako partyzány. Můj děda byl partyzán a jeho bratr taky. Můj děda byl jediný, kdo tu dobu přežil,“ doplnil rodinnou historii Radek Banga. ■