Její rodina zůstala ukrytá v bytě na Ukrajině. Česká herečka původem z Kyjeva zažívá každodenní strach

Natalie Golovchenko Super.cz

„Mají k tomu takový zvláštní postoj. Mají pocit, že je lepší a bezpečnější zůstat tam než se vydávat na dlouhou cestu na hranice,“ svěřila Super.cz Natalie, kterou diváci mohou znát například ze seriálu 1. Mise, v němž ztvárňuje běloruskou disidentku Světlanu a současně manželku doktora Davida Hofbauera (Marek Němec).

„Myslím, že to ale snáší psychicky lépe než my. Možná proto, že jsou v pozoru a tady je nejistota toho, že nevíme, co bude. První tři dny jsme byli na telefonech nonstop. Pak jsme si řekli 'a dost, musíme taky trochu žít a být pro ně silní',“ uvedla sympatická herečka.

Natalie je vděčná za vlnu solidarity, která se rozpoutala v Česku. „Myslím ale, že se to nesmí s tou solidaritou přehnat, protože bude možná ještě víc potřeba za nějakou dobu,“ myslí si.

Důležitá je podle ní efektivní solidarita. „Pokud je síla, tak jít pomáhat ideálně přes neziskové organizace, zjistit, co je třeba dělat. Myslím, že jít na vlastní pěst už není úplně rozumné. Pokud pomáhat, tak spíš organizovaně.“

A co říká herečka na to, že se objevily případy šikany ruských občanů ve společnosti a studentů na školách? „S tím absolutně nesouhlasím, odmítám kolektivní vinu,“ říká rozhodně. „Myslím, že se pro nás nic nezměnilo ve vztahu k Rusům žijícím tady. Myslím, že je naopak potřeba to víc sjednotit a spojit se, protože když spojíme síly my, a ideálně i s rusky mluvícím obyvatelstvem, tak možná tam je nějaká cesta k vítězství,“ dodává. ■