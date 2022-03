Probudili jsme se do výbuchů a zvuku sirén: Miss Ukrajiny popsala zoufalý útěk s malým synkem

Veronika Didusenko Profimedia.cz

Někdejší královna krásy Ukrajiny Veronika Didusenko popsala, jak i s malým synkem byli donucení opustit rodnou zemi. Stalo se tak poté, co Rusko na příkaz Vladimira Putina Ukrajinu 24. února napadlo a rozpoutalo válku.

V té době byli Veronika a její sedmiletý syn v Kyjevě, odkud se autem dostali k západní hranici země. „Mezi útoky jsme se spolu s tisíci dalšími rodinami dostali z města pryč,“ popsala. „Přímo nad hlavou nám letěly desítky vrtulníků, které se svými jednotkami útočily... Když jsme se synem prchali, nad hlavou nám zuřila letecká bitva,“ popisovala modelka.

„Bylo to hrozné, tolik dětí a matek se snaží dostat pryč. A co je ještě brutálnější, ruští vojáci zastaví a zastřelí nevinné lidi, kteří se snaží utéct,“ uvádí Veronika. Ta se i se synem dostala do Švýcarska, azyl našla u příbuzných žijících v Ženevě. Její matka a prarodiče zůstali v Kyjevě.

„Lidé umírají v úkrytech bez jídla, bez vody, bez světla a bez tepla. Je to tragédie. Tohle je terorismus,“ dodává Didusenko.

Veronika Didusenko získala v roce 2018 korunku pro královnu krásy. Titul jí byl odebrán poté, co organizátoři soutěže zjistili, že má dítě a je rozvedená. ■