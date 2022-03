Poprvé od porodu druhého syna se ukázala v plavkách. Sestřička z Ordinace se na tuto formu pořádně nadřela

Kristýna Janáčková Super.cz

"Cítím se hodně dobře. Po Elliotovi to bylo trošku pomalejší. Jsem ale tělu vděčná za to, co dokázalo. Jsem na své váze, nemám nadváhu. Jsem spokojená. Šlo to ale pomaleji než u prvního syna. Po Louisovi jsem byla po porodu snad na nižší váze než před těhotenstvím, to bylo úplný leháro. Po Elliotovi jsem se trošku nadřela," řekla Super.cz Kristýna, která je švagrovou Ani Geislerové.

Kristýna se stala jednou z tváří menstruačních plavek. "Jsem překvapená, že jsem na to kývla. Je to nervozita. Od porodu jsem poprvé před někým cizím v plavkách. Jsem nervózní. Nebyly žádné přípravy. Jen jsem se modlila, abych se cítila dobře a byla jsem v pohodě. Že bych cvičila nebo se omezila v jídelníčku, to ne. Na to nemám silnou vůli," dodala. ■