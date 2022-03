Doma má tři velikosti podprsenek. Sexy herečka přiznala, že se jí během měsíce mění velikost vnad. Z dvojek má často čtyřky

Karolína Krézlová Super.cz

Karolína Krézlová (34) překvapuje. Její vnady prý v průběhu měsíce mění velikost. Může se vám stát, že potkáte Karolínu s velikostí číslo dva, ale i s přírodními čtyřkami. "Lítají mi prsa v průběhu měsíce z béček do déček. Lidi na to hodně reagují. Dneska jsem béčko, trošku jsme to nenačasovaly," řekla Super.cz s úsměvem Karolína na focení plavek.