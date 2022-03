Nejsilnější muž světa zastíní Terminátora i Rockyho. Stallone i Schwarzenegger vedle něj vypadají jako drobci

Tom Stoltman Profimedia.cz

Pro sourozence bylo setkání s kulturistickou ikonou zážitkem. „Tohoto muže jsem si přál potkat velmi dlouho!“ sdílel Tom s fanoušky.

Zábavný je pohled na sportovce - se svou výškou 203 centimetrů Schwarzeneggera doslova zastínil. A to přitom herec není žádné tintítko, sám měří 188 centimetrů.

Jako drobek vedle Toma působil i Sylvester Stallone (75), který se s šampionem setkal ještě před soutěží o nejsilnějšího muže světa. „Řekl jsem mu (váží 177 kilo), že musí ještě nabrat, jestli mě chce překonat,“ žertoval Sly u společného snímku.

Soutěž World´s Strongest Man 2021 se konala loni v červnu a Tom se stal prvním Skotem, který ji vyhrál. Od roku 2015 je ženatý. V dětství Tomovi diagnostikovali autismus.

Poruchu před svými spolužáky dlouho tajil. „Do svých 13 nebo 14 let jsem to držel v tajnosti, až pak jsem to všem řekl. Dětství a základní škola byly těžké, velmi těžké. Nebyl jsem schopný chodit ven, mluvit s lidmi. Izoloval jsem se a myslel si, že je to normální,“ popsal The Press and Journal.

Právě i díky sportu sociální fobii překonal. Od 17 let začal se svým bratrem chodil do posilovny a z koníčku se postupně stala profesionální kariéra. „Je o deset let starší než já, takže když jsem začal chodit do fitka, on začal závodit. Řekl jsem si, že bych to taky mohl zkusit a uvidím, co se stane,“ vzpomínal na své začátky. ■