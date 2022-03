Bývalá Miss World pozvala Ukrajinku, která jí porodila dceru, aby se k ní nastěhovala: Uvízla v okupovaném Chersonu

Rosanna Davison Profimedia.cz

Jak modelka popsala, její situace je nyní vážná. V Chersonu má prý zatím přístup k pitné vodě, ale jídlo jí dochází a střelbu slyší neustále, zatímco se ukrývá se svou čtyřletou dcerou.

„Pozvala jsem ji i s dcerou do Irska, aby žily s námi,“ uvedla Davison pro list The Independent. „Vše, co mohu dělat, je, že s ní zůstanu v kontaktu, aby věděla, že má, kam jít, pokud opustí zemi. Velmi nám na ní záleží. Kdyby jí nebylo, nemáme Sophii. Je to úžasná žena,“ dodala.

Rosanna a její manžel Wes Quirke jsou trojnásobnými rodiči. Sophii jim porodila náhradní matka v roce 2019. O rok později se jim podařilo přirozenou cestou počít dvojčata Oscara a Huga.

Tomu všemu předcházelo 14 potratů, které si lékaři nedovedli vysvětlit. Modelce tak doporučili, aby si našla v zahraničí náhradní maminku. Odcestovala proto do Kyjeva, kde plán zrealizovala. Dceru pak pojmenovali podle Katedrály svaté Sofie.

Rosanna se snaží pomáhat ukrajinským uprchlíkům, jak se dá. Podporuje a na sociální síti sdílí organizace, které zprostředkovávají v Irsku pomoc Ukrajině. Zmínila také organizaci Irish Families Through Surrogacy, sdružení irských rodičů, které se snaží dostat své náhradní matky do Irska. Aktuálně je ve spojení se zhruba 400 matkami z Ukrajiny. ■