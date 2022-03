Tereza Bebarová je jako laňka: Před natáčením druhé řady Peče celá země raději ještě zhubla 5 kilo

Tereza Bebarová Super.cz

„Dala jsem si dva měsíce před natáčením přerušovaný půst, který do teď držím. Je to životní styl. Určila jsem si, že jím od 9 do 5 odpoledne z čehož si dělali kolegové srandu, že furt jím, ale jedla jsem jen určité hodiny a hlídala si čas,“ svěřila se Super.cz herečka, která na tiskové konferenci k nové řadě populární show předvedla neskutečně štíhlé tělo.

„Skutečně jsem zhubla 5 kilogramů, byla to ještě poporodní kila. Na kameru je milejší být štíhlejší. Držela jsem si to celou soutěž a nepřibrala jsem ani deko,“ prozradila nám Tereza s tím, na co se fanoušci soutěže mohou těšit. „Diváci se můžou těšit na úplně jinou show. Sice ve stejných kulisách, ale s úplně jinými lidmi a jinou atmosférou, úplně jiným dobrodružstvím,“ svěřila se moderátorka pořadu Peče celá země. Druhá série se točila v době koronavirových opatření,“ dodala Bebarová k pořadu, který startuje na České televizi 12. března. ■