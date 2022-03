Ewa Farna je dvojnásobnou mámou: Zpěvačka porodila holčičku

Ewa Farna porodila dceru. Michaela Feuereislová

Děvčátko přišlo na svět už před několika dny, přesný termín zpěvačka neuvedla. „Už pár dní žijeme v jiné realitě, ke které dokážu napsat jen ‚make kids, no war‘ (dělejme děti, ne válku),“ oznámila příchod nového člena rodiny.

Manželé vychovávají také syna Artura, který se narodil v létě 2019.

Farna nedávno vydala novou desku Umami, ke které by letos mělo proběhnout turné, a to jak v Česku, tak v Polsku. „Doufám, že to nějak zvládnu. Musím. Cítím se dobře, takže to dám, a snad to tak vydrží,“ řekla Super.cz na galavečeru Český slavík, kde získala prvenství v kategorii zpěvaček.

Větou o válce Farna odkazovala ke konfliktu na Ukrajině, na kterou 24. února zaútočilo sousední Rusko. Dění ve světě můžete sledovat online zde. ■