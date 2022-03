Za hajzlíka a floutka byl v Profesorovi, kdo je grázl z Ulice? Pochlubil se půvabnou přítelkyní

Adam Langer coby záporná postava v Ulici TV Nova

Od šesti let chtěl být hercem a tomu přizpůsobil všechno. Chodil do dramaťáku, pak se přidal ke studentskému divadlu. A ve čtvrťáku na střední si podal přihlášku na JAMU i DAMU, tam se dostal. „Asi byl můj osud, že mě na JAMU nepřijali,“ řekl nám Adam Langer (25), který pochází z Olomouce.

Na natáčení Ulice dojíždí z Ostravy, kde žije a působí třetím rokem v angažmá Komorní scény Aréna a divadelní kritici ho považují za tamní nejprůraznější talent. Adam si libuje, že se mu daří skloubit účinkování v divadle s cestováním do Prahy.

V Aréně právě včera večer představoval hlavní roli v inscenaci Zločin a trest, vraha Raskolnikova. „Dostal jsem ho ve třiadvaceti, což je hustý, protože v románové předloze Dostojevského má Raskolnikov taky 23 roků, když vraždí,“ líčí herec, který v Ulici hraje pořádného grázla.

Na záporácích ho baví zkoumat, co je k chování dovedlo, proč u nich vyhrála zlá stránka. „Zlým se nikdo nerodí, tím se stáváme. Je fakt, že ten, kdo to má v životě těžké, sklouzne k tomu spíš, snáz. Není to tak černobílé. Zlé chování se dá pochopit, ale nedá se omluvit.“

Čím to, že často dostává záporné role? „Možná mám ksicht na přes držku,“ řekl Super.cz se smíchem. „Asi mi ti záporáci jdou, snažím se dát maximum každé roli. Nevím, čím to je. Bude férové přiznat, že jsem grázlík býval, takže mám z čeho brát.“

Podobného týpka si zahrál i ve Stínech v mlze, vysoce sledovaném seriálu České televize, kde si střihnul narkomana.

Motorem, který nadějného herce pohání dopředu, je muzika, dělá i vlastní. „Myslím si, že hudba dokáže povzbudit, uklidnit, pomáhá v těžkých časech, takže bez ní si život nedokážu představit,“ svěřil Super.cz Adam, který si říká DAS ADY. Aktuálně natáčí hudební klip.

Kromě hudby a skvělé práce, kam se těší i na kolegy, když v divadle nebo s natáčením skončí, chvátá za přítelkyní Eliškou. „Není herečka, nerad si totiž tahám práci domů,“ řekl nám se smíchem o dívce z Ostravy, která pracuje jako sestřička v hospici. „Má můj respekt, tuhle práci nemůže dělat každý, pro tu se narodí.“ ■