Operní pěvec skvěle zahrál vraždící monstrum. Role zákeřného škrtiče ho ale navždy zaškatulkovala

Milan Karpíšek ve filmu Černá punčocha Foto: Prima Max

Někdo se té nálepky nezbaví nikdy. Však si také mnozí herci postěžovali, že jim „prokletí“ jedné role zavřelo cestu k jiným postavám. Nejhorší zkušenost si zřejmě odnesl operní pěvec Milan Karpíšek (14. 6. 1928 – 19. 5. 2002), který v kriminálce Černá punčocha (1986) ztvárnil postavu psychopatického vraha natolik přesvědčivě, že si pak u filmu už nikdy neškrtl.

Film podle skutečných událostí

Působivý snímek natočil režisér Otakar Fuka (✝75). Inspiroval se skutečným případem sériového vraha, který v 80. letech řádil v Praze a v severních Čechách. Tragickým hrdinou jeho příběhu je padesátiletý modelový krejčí Miroslav Opatovský, na první pohled slušný a nenápadný pán, který chová andulky a po večerech chodí běhat do parku.

Nikdo ale netuší, jak moc nenávidí modelky, které obléká, a k tomu v hloubi duše spřádá zvrácené sny, jak je škrtí černou punčochou. Od myšlenky není v jeho případě daleko ke skutku a z Opatovského se stává zákeřný škrtič.

Splněný sen…

Zajímavé je, že do role vraždícího monstra chtěl režisér původně obsadit jiného herce. Oslovil Josefa Kubíčka (92), kterého předtím proslavila role mladého Brůny v seriálu 30 případů majora Zemana (1978). Ten ale po přečtení scénáře správně usoudil, že by mohl být propříště škatulkován výhradně do postav tohoto typu a roli odmítl.

Režisér začal „svého“ vraha hledat v Maďarsku a v Polsku, ale nikoho vhodného nenašel. Nakonec mu při návštěvě operního představení padl do oka právě Milan Karpíšek. Slovo dalo slovo a pěvec nabídku přijal s nadšením. Tvrdil, že vždycky snil o tom zahrát si hlavní roli v nějakém filmu, jen se bál, aby to kolegům nezkazil.

„Já ho utěšovala, že se ničeho nemusí bát, že je výbornej. A opravdu byl. Působil velmi věrohodně, až z něj některé dámy, které škrtil, měly skutečně strach. Hrál to velmi přesvědčivě,“ řekla o něm jeho filmová manželka Luba Skořepová (✝93).

Navždy vrahem

Svým skvělým výkonem si na sebe Karpíšek upletl nechtěně bič – reakce lidí byly příliš zraňující. Kolegové v divadle na něj volávali „vrahu“ a nešetřili ho ani režiséři, kteří si do něj občas rýpli, že mu role vraha šla lépe. Milan Karpíšek byl vynikající tenor, který zpočátku exceloval v komických buffových partech, ale postupem času se stále více uplatňoval v charakterních úlohách. V Praze začínal na scéně Hudebního divadla v Karlíně, v roce 1958 se stal členem opery Národního divadla, kde působil až do svého odchodu do penze na konci 80. let. Do české kinematografie vstoupil poprvé ještě během svého působení v Karlíně jako redaktor v komedii Martina Friče (†66) Nechte to na mně (1955). Objevil se i v několika dalších filmech včetně oscarového Amadea (1984) režiséra Miloše Formana (✝86).

Po uvedení Černé punčochy ale přísun filmových nabídek ustal. Diváci ho měli jednou provždy zaškatulkovaného jako vraždícího maniaka a režiséři se ho báli obsazovat. Kdyby mu nabídli podobnou roli, publikum by hned od začátku vědělo, kdo je pachatel. A kdyby z něj udělali kladného hrdinu, diváci by mu stejně nevěřili ani nos mezi očima. Slavná role se tak stala Karpíškovým prokletím. ■