Už to není malá holčička, ale slečna: Dcera Jiřího a Jany Adamcových získala další roli

Jasmine Adamcová Michaela Feuereislová

„Už mám zkušenosti s divadlem. Do budoucna bych se chtěla divadlu věnovat, uvidíme, jak to bude, ale zatím mě to moc baví,“ svěřila se nám Jasminka, která už vystupovala například v představení Čas růží.

V novém kusu od autorů Josefa Laufera a Zdeňka Hrubého si zahraje papouška. „Kostým je sice velký, ale je docela příjemný. Jen se bojím, že mi bude vedro,“ prozradila nám dcera známého režiséra, která se na svou roli pilně připravuje. „Chodím na zpěv, což mi pomáhá, doma se naučím, co mám, a zkouším si choreografie,“ dodala Jasminka. ■