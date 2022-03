Zdeněk Godla expanduje i do zahraničí: Je to jiný svět, zvykám si a nikam se netlačím, říká skromně

Zdeněk Godla Super.cz

O kariéře herce se mu před pár lety ani nesnilo a teď jde Zdeněk Godla (46) z role do role. Už podruhé se účastnil i předávání cen Českých lev a kdo ví, zda sám nebude jednou nominovaný. "Já ceny rád předám, je to zážitek. Ale sám o ně nestojím. Baví mě hrát," řekl Super.cz.

"Nabídky pořád jsou, tak je to dobré," míní Godla, který už definitivně přesedlal na herectví. "Teď jsem na Slovensku dotočil dvě komedie. Jedna se jmenuje Vila Lucia a ta druhá Invalida," pochlubil se a tím, že na castingy chodit nemusí, ale filmaři ho kontaktují napřímo nebo přes jeho agentku.

"Je to jiný svět, zvykám si. Stojím nohama na zemi a nic si od toho neslibuju a nikam se netlačím," doplnil Godla. S filmařským prostředím se nicméně sžil, na place si našel i kamarády, i když na pivko se s nimi neschází. "Dojíždím z Chomutova, do Prahy se stěhovat nechci. Tam kde jsem se narodil, tam i umřu," tvrdí.

Daří se mu i v soukromém životě. Už je trojnásobným dědečkem. "Ze začátku jsem se toho bál, ale je to strašně dobrý pocit. S vnoučaty je to úplně jiné než s dětmi. Je to pro mě zážitek, jsem šťastný člověk a samozřejmě je rozmazluju, až mi za to někdy syn nadává. To, co jsem neměl já nebo moje děti, dám jim," přiznal. ■