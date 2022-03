Nedodržely dress code kvůli Ukrajině: Je to zásadní vzkaz, říkají Lounová a Kernová, které ubytovávají uprchlíky

Olga Lounová a Aneta Kernová (v modrém) Super.cz

"Je to důležitější než večerní róba. Je to zásadní vzkaz, vlna solidarity a podpory. Obyčejní lidé opravdu trpí, víme to z vlastní zkušenosti," řekla Super.cz Olga. "Posloucháme to každý den, protože ubytováváme ukrajinské válečné uprchlíky. A tímhle bychom chtěly poprosit, aby je všichni, kdo mají možnost, ubytovali. Nebo dejte vědět nám a my se o to nějak postaráme," dodala Aneta s tím, že kontaktovat je lidé mohou na sociálních sítích.

"My se o těch potřebných také dozvěděly prostřednictvím sociálních sítí od maminky Oksany, která porodila miminko císařským řezem a hned tu noc ubytovala pět rodin," vyprávěla Olga. "Co je na tom nejdůležitější - neposílat je do tělocvičen, ale dát jim domácí péči, protože přijíždějí s obrovským traumatem," doplnila Lounová. ■