Slavná modelka (50) šla donaha, aby podpořila Ukrajinu: Provokativní snímky byly pro Instagram příliš

Příspěvek Caprice sdílela v pondělí, ale Instagram ho do 24 hodin zablokoval. Modelka se nicméně nenechala odradit a sdílela ho znovu, už umírněně. Prostředníčky zarastrovala a intimní partie zakryla.

„Tyto snímky jsou provokativní a mají jasný záměr. Sdílela jsem je schválně, abych vyvolala diskuzi. Společnost má velmi silnou platformu, díky níž může se světem komunikovat, promovat mír a tlačit na ty, kteří rozhodují za nás,“ objasnila svůj záměr.

Dále doplnila, že je vděčná, že se i díky internetu a sociálním sítím může svobodně projevovat a utvářet si vlastní názory.

„Snímky, které jsem viděla, mi lámou srdce. To zlo je nechutné a velmi smutné. Je to děsivé a může to v mnoha směrech ovlivnit každého z nás. Jsme lidé, a to i ti, co v Rusku statečně protestují a riskují 15 let za mřížemi, aby zastavili tuhle nesmyslnou válku. My nechceme válku, chceme mír,“ nechala se slyšet.

Caprice, která žije v Londýně, už minulý týden vyzvala fanoušky, aby pomohli Ukrajincům prchajícím před válkou. Osobně pomohla se sbírkou a odkázala sledující na sběrná místa v Londýně.

„Je absolutně příšerné, co se děje. Nevinní civilisté, matky, děti jsou bombardováni a potřebují naši pomoc. Tahle válka musí přestat,“ apelovala.

V Česku lze Ukrajinu podpořit například prostřednictvím sbírek Člověka v tísni nebo Unicef, o dalších možnostech, jak pomoci, se dočtete ZDE. ■