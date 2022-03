Poprvé ruku v ruce na veřejnosti. Vojta Kotek ukázal svoji krásnou přítelkyni Radanu. Takhle jim to slušelo

Vojta Kotek s přítelkyní Radanou Profimedia.cz

Už téměř rok je Vojta Kotek (34) zamilovaný do přítelkyně Radany a až nyní se ukázali ruku v ruce na veřejnosti. Krásná Radana doprovodila partnera na premiéru filmu Jana Svěráka Betlémské světlo, kde má dvojroli.

Loni na filmovém festivalu v Karlových Varech už se vedle Kotka objevila, ale společnému focení se vyhýbali. Nyní je jasné, že vztah je vážný a společným snímkům se nebránili. Radaně to velmi slušelo. Na premiéru zvolila růžové kalhoty a černý top. V modelu vynikla její velmi štíhlá postava.

Na premiéře se Vojta setkal i se svojí bývalou partnerkou Terezou Rambou. Ve filmu Betlémské světlo hraje Tereza lékárnici, na kterou se Kotek coby fotograf snaží zapůsobit. "My už jsme spolu párkrát točili, známe se dlouho a máme i nějakou partnerskou minulost, takže to je zábavné, když se může člověk opřít o něco, co už s tím druhým prožil,“ svěřil se Kotek. ■