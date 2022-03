Takhle zpívá patnáctiletá vnučka Arethy Franklin: V show American Idol neuspěla, Katy Perry na protest odešla ze studia

Grace Franklin Profimedia.cz

„Myslím, že lidé čekají, že budu zpívat jako ona, ale jsem sama za sebe a mám vlastní hlas,“ řekla patnáctiletá dívka, která má velkou podporu v rodičích, matce Kafi a otci Kecalfovi.

Jako soutěžní si vybrala písně z babiččina repertoáru Killing Me Softly a Aint No Way. Bohužel však svým výkonem většinu poroty ve složení Lionel Richie, Katy Perry a Luke Bryan nepřesvědčila. Pánové byli proti.

Takhle zpívá vnučka Arethy Franklin

„V té chvíli jsem byla velmi zklamaná, protože jsem samozřejmě chtěla postoupit. Pokračovat a zjistit, jak bych si vedla v konkurenci ostatních. Ale pak jsem o tom uvažovala, hlavně tu noc v hotelovém pokoji, hodně jsem přemýšlela o tom, co mi Lionel řekl... a dala jsem mu za pravdu, protože vím, že jsem dobrá umělkyně, ale také vím, že na sobě ještě musím zapracovat.“ Přesně to jí Richie poradil.

Pro postup Grace byla Katy Perry, která poté, co mužská část poroty vynesla verdikt, na protest odešla ze studia. ■