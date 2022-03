Těhotná neteř Jágra zvažovala domácí porod. Nakonec se inspirovala vévodkyní Kate

Jágrová je v osmém měsíci. Super.cz

„Všechno není nechystané. Některé věci mám objednané. Ty nejdůležitější věci ale připravené jsou. Říkám si, že zbytek věcí dokoupím, až se malý narodí,“ svěřila se nám blogerka. Hvězda sociálních sítí preferuje černou barvu a tlumené tóny. Dá se tedy očekávat, že pokojíček miminka nebude hýřit barvami. „Jsem minimalistka. Mám všechno béžové, šedé. Nemám tam klasické křiklavé barvy,“ říká blogerka, kterou jsme zastihli při výběru kočárku. Ten prý ale zatím z pověrčivosti neodveze domů. „Kočár si sice vybírám dneska, ale dohodla jsem se s mojí maminkou, že si ho tady vyzvedne a bude do porodu u ní.“

Jágrová uvažovala o alternativách porodu. Nakonec ale nejspíš zvítězí klasika. „Jelikož je to moje první těhotenství a nevím, co mě čeká, tak budu ráda za jistotu přítomnosti doktorů v nemocnici,“ říká Jágrová, která ale absolvovala kurz hypnoporodu, prostřednictvím kterého rodila například vévodkyně Kate. „Hypnoporod je kombinace spousty věcí. Naučila jsem se techniky dýchání. Jednou z variant může být i domácí porod. Do domácího porodu bych nešla. Možná při dalším těhotenství budu mluvit jinak,“ říká Pavlína Jágrová. ■