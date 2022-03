Z princezny Arabely je už dvojnásobná babička: Takhle fantasticky dnes vypadá!

Jana Nagyová Foto: Petr Hloušek, Právo

Sympatickou Slovenku máme spojenou s rolí pohádkové princezny Arabely ze stejnojmenného seriálu (1980). Možná vás to překvapí, ale Jana Nagyová (*9. 1. 1959) nebyla první volbou. Režisér Václav Vorlíček (✝88) původně počítal s účastí oblíbené Libuše Šafránkové (✝68), avšak herečka dlouhodobě onemocněla. Do role zlé princezny Xenie byla už vybrána Dagmar Patrasová (65) a co teď? Kdo bude hrát její hodnou sestru?